《热点透视》英镑汇率想要冲上2美元，得有完美风暴来相助

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 王冠中

路透伦敦6月18日 - 英镑已触及1.70美元水准，即将突破五年来深陷的区间。而这波涨势能否带领英镑重新站上危机前水准2美元呢？

经历这一波涨势后，这希望看来有点遥不可及。但在些许调整下，或许可以让这目标更实际一些。首先，通胀需要加速。生产力和就业升温必须带动薪资增长，进而促进零售业推高价格。其次，房价泡沫必须要能抵挡除升息之外的其他影响因素。

在英镑多头的理想世界中，这些情况的组合将迫使英国央行以比总裁卡尼所暗示更快的速度升息，而且不只调升一次。

投资人仍相信央行所说的升息将缓步进行。只要出现打破缓慢步伐的迹象，就会加速推进英镑涨势。若美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率在近零水准的时间比市场预期更久，那么英镑/美元的涨势就会更大。

但在迈向2美元的道路上仍有一些阻碍。若苏格兰在9月18日公投中反对独立，会排除一项阻碍。英国预算赤字缩小也会有帮助，因为这会让英国公债更具吸引力。

经常帐赤字缩减也会有帮助。这会给英镑提供支撑，对经济的拖累也会减少。在这情况下，英国央行会较能容忍强劲汇率。但也别期望太高，先前提振英国出口的努力一败涂地，即使当时英镑汇率低了许多。