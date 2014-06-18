《热点透视》英镑汇率想要冲上2美元，得有完美风暴来相助

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 王冠中
路透伦敦6月18日 - 英镑已触及1.70美元水准，即将突破五年来深陷的区间。而这波涨势能否带领英镑重新站上危机前水准2美元呢？
经历这一波涨势后，这希望看来有点遥不可及。但在些许调整下，或许可以让这目标更实际一些。首先，通胀需要加速。生产力和就业升温必须带动薪资增长，进而促进零售业推高价格。其次，房价泡沫必须要能抵挡除升息之外的其他影响因素。
在英镑多头的理想世界中，这些情况的组合将迫使英国央行以比总裁卡尼所暗示更快的速度升息，而且不只调升一次。
投资人仍相信央行所说的升息将缓步进行。只要出现打破缓慢步伐的迹象，就会加速推进英镑涨势。若美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率在近零水准的时间比市场预期更久，那么英镑/美元的涨势就会更大。
但在迈向2美元的道路上仍有一些阻碍。若苏格兰在9月18日公投中反对独立，会排除一项阻碍。英国预算赤字缩小也会有帮助，因为这会让英国公债更具吸引力。
经常帐赤字缩减也会有帮助。这会给英镑提供支撑，对经济的拖累也会减少。在这情况下，英国央行会较能容忍强劲汇率。但也别期望太高，先前提振英国出口的努力一败涂地，即使当时英镑汇率低了许多。
要英镑达到2美元水准似乎有些太过勉强。不过只要一些条件到位，或许也不是没有可能。(完) (译文审校 高琦)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。