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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 17:09 BJT

台湾债市：103/6期10年公债中，证券业买超6亿台币

路透台北6月19日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/6 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     36.50     40.00        -3.50
     票券业         0      2.50        -2.50
     证券业     15.00      9.00        +6.00
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