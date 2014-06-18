台湾汇市：台币随亚币连六日收贬，等待今晚FED主席利率前景指引

* 台币连六贬，追随新兴亚币疲弱走势 * 等待今晚叶伦对长期利率前景指引 * 明日实质交易区间估在29.98-30.05 路透台北6月18日 - 台币兑美元 周三连续第六日收贬，追随新兴亚币受偏强美国通胀数 据影响的疲弱走势。不过外资仍强力做多台股，午后的汇入支撑台币实质价位持稳在既有区间。 交易员称，美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦将于今晚举行会后记者会，市场关注其在偏向鸽 派的言论中，是否会对长期利率前景透露出一点线索。若有任何升息的暗示，可能会引发美元进一步上扬。 近日新兴亚币的走贬，即是在反映上述心理预期。海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 的一个月期 美元/台币换汇点也转为小幅溢价，显示市场看升美元后市。 “就等晚上，只要有一点点转变，市场就会开始波动，代表航空母舰要转向了。”一外商银行交易员说。 另一公股银行交易员则称，台币实质价位在29.990-30.010区间整理已久，虽然连贬六天，但还是不脱盘 整态势。外资今日虽大举买超台股，但实质汇入感觉却不多。 他们认为，在央行对台币维持动态稳定态度不变下，明日就看国际金融市场对美联储的利率决议与会后声 明有何反应，实质区间不脱29.980-30.050。 美元周三守住涨幅，此前全面上涨，因美国5月消费者物价指数(CPI)录得逾一年来最大升幅，使得市场猜 测美联储距离加息可能更近了。 外界广泛预期美联储会在周二和周三的会议上将每月购债规模再缩减100亿美元，即便还有其他动作，也 不会是什么具体的政策举措。 今日台币实质交易区间在30.003-30.015，上日则在29.996-30.018。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点转小幅溢价；一个月远汇报价 在30.030/30.040左右，上日纽约盘收在30.060。 韩国韩元兑美元 周三收盘小幅下滑，为连续第五日走低，因美国通胀数据助长美联储提 前升息的预期。 台湾股市今日连续第三日收升，并续创逾六年收盘新高，升势优于亚洲股市。外资及陆资在台股大幅买超 165.40亿台币，连续10个交易日买超共计464.13亿台币；上交易日修正后为买超39.15亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/18(三)：美国FOMC宣布利率决定； 6/19(四)：英国5月零售销售、英国6月工业联盟(CBI)总工业订单差值、美国一周初请失业金人数、美国6 月费城联邦储备银行制造业指数、欧元集团会议； 6/20(五)：台湾公布5月外销订单年增率、德国5月PPI、意大利4月工业订单和工业销售、欧洲经济暨财政 事务理事会会议、日本央行总裁黑田东彦讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.071 30.066 30.003-30.071 30.070 7.02 5.93 元太外汇经纪公司 30.068 30.062 30.004-30.068 30.066 3.63 2.12 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.115/-0.085 -0.140/-0.120 (完)