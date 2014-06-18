版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 18日 星期三 17:43 BJT

南非矿业：英美铂金称工会新的薪资要求超出上周原则上同意的水平

路透约翰内斯堡6月18日 - 英美铂金 周三表示，正在罢工的南非矿工与建筑业联盟(AMCU)提出了新的薪资要求，超出了上周与矿商“原则上”达成共识的水平，而且增幅是不可承受的。(完)

(编译 张涛；审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐