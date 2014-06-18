《中国债市每日综述》现券收益率及IRS续涨，流动性趋紧但市场情绪仍偏好

* 缴税和新股申购等轮番冲击，流动性趋紧

* 资金又成短期市场关键因素，债券弱势延续

* 普遍预期管理层会吸取去年教训，力助资金面稳定

* 政策未来趋松预期仍在，市场情绪仍偏好

路透北京6月18日 - 中国银行间债市周三现券收益率及IRS继续上行。市场人士表示，缴税和新股申购等轮番冲击，流动性趋紧；资金又成为短期市场的关键因素，债券弱势延续。不过，机构普遍预期管理层会吸取去年流动性困局的教训，力助资金面的稳定；政策未来趋松的预期仍在，市场情绪仍偏好。

”资金是关键点，中长期债受影响了。“北京一国有银行交易员称，“再有两天就6.20纪念日了，问题不大，放心，都会有钱的。”

北京一大型券商投资经理则表示，虽然资金紧致买盘价格有所抬高，然并未见到迫切的卖盘，压力多体现在短债品种上。政策仍在定向放松中，不认为会出现实质性的流动性紧张，中长期高票息城投债机会仍存。

上述银行交易员也表示，中长期政策性银行金融债稍有上行后，其有买入做波段的兴趣，”放松还没截止呢，没到头呢，6月还是安全的。“

财政部周三招标的10年期固息国债中标利率符合此前预估。近两日债市情绪略趋谨慎，此前国开长债招标也显降温迹象，不过由于季度末国债承销商面临的投标考核压力不小，助推本期债需求，定位小幅低于二级市场。

中国总理李克强周三称，中国经济"不会"硬着陆，不会推出强力刺激措施，但会依靠有针对性的措施确保增长目标。

剩余期限约4.81年的国开行固息金融债14国开09券最新成交收益率 为4.78%，上日尾盘为4.76%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.52元人民币，较上日结算价涨0.044元或0.05%。单日成交2,140手，上日成交量为3,586手。

**缴税及新股申购等令资金供给显紧**

银行间资金市场周三隔夜及七天质押式回购利率略涨，而14天期继续跳涨；因缴税、新股申购及后续四大行购汇分红等因素影响，场内资金供应减少，隔夜到14天期的短期资金均显供不应求态势。

业内人士指出，虽然央行近期对资金面一直显呵护之意，目前隔夜和七天主要资金价格尚未见明显异动，但半年末来临，多重压力下，预计后续回购利率难免会上行。

“早上一开始一大波借的，挺紧的，现在稍微好点了，但是还是有很多小机构(账户)还没平。”华东一商业银行交易员称。

她并指出，隔夜、七天及14天均有需求，尤其14天可以跨月，价格虽然继续大涨，但供应偏少。

对供应减少原因，她认为，半年末前资金开始出现波动属正常现象，主要是因为月中缴税加上新股申购的影响，另外四大行也要应付自6月底起陆续开始的分红购汇需求，倾向选择将资金备付留存。

“再怎么宽松，半年末资金也不可能一点反应没有，现在稍微紧一点，其实和以前半年末比算缓和的了。”她称。

随着暂停四个月的首次公开发行（IPO）再度重启，今日迎来首批新股申购，不过发行规模都不大，在2,000-5,500万股之间，单只募集资金规模最大也不超过10亿元人民币。

去年底开始推出的中国同业存单周三出现密集发行态势，全天共七家银行同时发行八期同业存单，但因半年末临近，资金面显紧张态势，单日八期NCD中有两期未能招满。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9230.37亿元，低于周二的10,694.98亿元。其中，隔夜品种成交7,169.99亿元，周二为8,678.34亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6711 2.6158 +5.53 7,169.99

七天 3.0943 3.0787 +1.56 1,269.05

14天 4.4883 3.6722 +81.61 518.66

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 15.3600 2.6300 +1,273.00 2,324.32

七天 6.4300 3.9550 +247.50 363.62

14天 5.6650 5.2800 +38.50 47.97

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8000 2.6100 +19.00 --

七天 3.0700 3.0800 -1.00 --

14天 4.5100 3.2000 +131.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6390 2.6000 +3.90 --

七天 3.0740 3.0310 +4.30 --

三个月 4.7767 4.7825 -0.58 --