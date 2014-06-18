路透基点：台湾正隆股份委托第一商业银行安排55亿台币循环贷--TRLPC

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾造纸商正隆股份有限公司已委托第一商业银行安排55亿台币(1.83亿美元)五年期循环贷。
消息人士称，交易将于7月初启动。
所筹资金将用于为2010年1月的一笔48亿台币五年期循环贷作再融资，以及用作运营资本。
2010年那笔贷款的利率为较二级市场商业票据利率加码63个基点，贷款首次提取后12个月的税后最低利率为1.6%。
正隆股份上次涉足市场是在2012年8月，当时签署的是42亿台币五年期循环贷款案，利率为较二级市场商业票据利率加码60个基点，税前最低利率为1.6%。该案由彰化商业银行、第一商业银行与台湾合作金库牵头，其中台湾合作金库为额度代理行。(完)
(编译 艾茂林; 审校 田建华)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。