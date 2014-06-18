路透基点：台湾正隆股份委托第一商业银行安排55亿台币循环贷--TRLPC

路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾造纸商正隆股份有限公司已委托第一商业银行安排55亿台币(1.83亿美元)五年期循环贷。

消息人士称，交易将于7月初启动。

所筹资金将用于为2010年1月的一笔48亿台币五年期循环贷作再融资，以及用作运营资本。

2010年那笔贷款的利率为较二级市场商业票据利率加码63个基点，贷款首次提取后12个月的税后最低利率为1.6%。

正隆股份上次涉足市场是在2012年8月，当时签署的是42亿台币五年期循环贷款案，利率为较二级市场商业票据利率加码60个基点，税前最低利率为1.6%。该案由彰化商业银行、第一商业银行与台湾合作金库牵头，其中台湾合作金库为额度代理行。(完)