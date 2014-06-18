欧洲汇市：英镑在英国央行会议记录公布后回落，关注美联储会议

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称，“他们将在今年行动并不是板上钉钉的事，且还有点令人失望，因无人投票赞成加息，尽管市场已经对此有一致的预期。”
不过6月4-5日会议记录公布后，英镑兑欧元和美元迅疾触及日高。会议记录称，一些决策者比今年稍早更倾向升息。
会议记录显示，本月稍早令央行委员们感到意外的是，市场并未对今年加息有较高的押注。
交易商称，大客户--通常是市场对持有大量英镑储备金的外国央行的指代--在1.70美元之上卖出英镑，导致英镑逆转。许多银行的交易室还可能在欧洲盘结束之后美联储会议结束之前清仓，这或迫使一些市场人士快速清除英镑“多头仓位”。
0923GMT，英镑日内跌0.1%至1.6946美元，兑欧元跌0.2%左右至0.80035英镑。(完)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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