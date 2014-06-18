香港基金：汇丰推出专注管理股票波幅的基金，以提供长线增长空间

路透香港6月18日 - 汇丰控股 的资产管理部门周三在香港推出一支专注于管理股票波幅的基金，以提供长线增长空间。

汇丰环球投资管理董事兼香港区分销业务主管庄钰洪在记者会上称，自2010年以来投资者的风险胃纳增强，并寻求作更多元化和成熟的部署。对于一些固定收益或保守的投资者来说，股票是未来取得更好回报的选择。不过，过去市场曾经出现恐慌性资金流走，至今仍令股票投资者犹有余悸。

“现在是吸纳股票的理想时机，但投资者希望取得增长的同时，下行风险得到缓冲。”他说。

是次汇丰推出一支名为环球股票专注波幅的基金，主要透过股票投资组合的构建，减低投资组合相对于MSCI所有国家世界指数的波动性，从而获取长线总回报。

汇丰环球投资管理已发展市场股票部主管Angus Parker称，该基金将在2,400只MSCI所有国家世界指数的股票之中选取60-90只作为其投资组合，拣选准则包括估值、盈利能力、资产负债状况及管理方式，波幅约为指数的四分之三。

“我们相信这类企业长线表现有望跑赢大市。此外，这些拥有良好现金流的企业亦具备派发股息的弹性，可提供吸引的入息机会。”他称。

该基金首次认购期至6月26日，设有个不同每月派息的股份类别及基金货币（包括港元和美元），并将于6月26日开始交易。