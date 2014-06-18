路透基点：多家银行联手争取主办友达280亿台币再融资案--RLPC

路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，多家银行正在联手合作，争取主办友达的280亿台币(9.32亿美元)五年期再融资案。

据消息人士表示，其中一组团队由台湾银行领军，已邀请约八家银行加入高级银团。

这八家受邀银行包括：国泰世华银行、中国信托商银、第一银行、土地银行、兆丰银行、台北富邦银行、台新银行及合作金库银行。

台湾银行要求加入高级银团的银行至少承贷21亿台币。回覆期限为周五。

目前洽谈利率水准约为Tibor加码120个基点。

先前已报导，友达在6月5日为再融资案举行银行会议。

资金将用于三笔贷款的再融资：2008年10月的580亿台币双档贷款、2011年1月的450亿台币五年期贷款、及2013年1月的173亿台币四年期贷款。

另一方面，友达也在寻求一笔65亿人民币的五年期境内定期贷款，用于中国江苏省昆山一处新工厂。

2013年11月时，友达光电曾取得一笔269亿台币再融资，分为A部分269亿台币的五年期贷款，和B部分30亿台币的一个月期过桥贷款。两部分之和不超过269亿台币。