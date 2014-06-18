路透基点：多家银行联手争取主办友达280亿台币再融资案--RLPC

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，多家银行正在联手合作，争取主办友达的280亿台币(9.32亿美元)五年期再融资案。
据消息人士表示，其中一组团队由台湾银行领军，已邀请约八家银行加入高级银团。
这八家受邀银行包括：国泰世华银行、中国信托商银、第一银行、土地银行、兆丰银行、台北富邦银行、台新银行及合作金库银行。
台湾银行要求加入高级银团的银行至少承贷21亿台币。回覆期限为周五。
目前洽谈利率水准约为Tibor加码120个基点。
先前已报导，友达在6月5日为再融资案举行银行会议。
资金将用于三笔贷款的再融资：2008年10月的580亿台币双档贷款、2011年1月的450亿台币五年期贷款、及2013年1月的173亿台币四年期贷款。
另一方面，友达也在寻求一笔65亿人民币的五年期境内定期贷款，用于中国江苏省昆山一处新工厂。
2013年11月时，友达光电曾取得一笔269亿台币再融资，分为A部分269亿台币的五年期贷款，和B部分30亿台币的一个月期过桥贷款。两部分之和不超过269亿台币。
2013年这笔贷款的初始利率为初级市场商业票据利率加码75基点，从2013年第三季起，加码幅度将根据借款方的净利润率进行调整，具体为：若借款人净利润率为负，则加码85基点；若利润率为0-2.9%，则加码75基点；利润率为3-5.9%，加码60个基点；若利润率为6%或以上，加码55基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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