《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月18日

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
路透香港6月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:23时,1港元=0.80379人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 6.86 5.11 1.67 南玻 7.01 5.31 1.64 深康佳 4.25 2.83 1.87 ST中华 5.80 2.63 2.74 深深宝 6.45 6.75 1.19 深华发 7.57 3.71 2.54 深赤湾 12.37 10.91 1.41 招商地产 10.61 10.90 1.21 特力 9.41 5.74 2.04 飞亚达 7.80 5.79 1.68 一致药业 39.09 32.70 1.49 深深房 3.68 2.84 1.61 ST盛润 6.33 5.41 1.46 深纺织 7.25 5.52 1.63 方大集团 7.09 3.63 2.43 深国商 13.78 8.92 1.92 深赛格 4.40 2.65 2.07 宝石 8.03 4.80 2.08 小天鹅 9.84 9.86 1.24 粤高速 2.92 2.39 1.52 晨鸣纸业 4.23 3.79 1.39 美菱电器 4.75 4.98 1.19 大冷股份 9.43 6.58 1.78 粤电力 4.67 4.37 1.33 佛山照明 10.14 6.27 2.01 江铃汽车 28.63 30.24 1.18 沙隆达 11.18 7.91 1.76 苏常柴 7.59 4.45 2.12 威孚高科 25.78 24.60 1.30 古井贡酒 17.66 15.65 1.40 ST东海 5.30 5.05 1.31 长安汽车 12.33 14.96 1.03 京东方 2.24 1.92 1.45 鲁泰 8.68 10.17 1.06 本钢板材 4.00 2.41 2.06 张裕 24.47 16.84 1.81 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。