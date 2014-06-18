中英关系：英财相称英国寻求增进人民币交易，探索与中国股票市场联系

路透伦敦6月18日 - 英国财政大臣欧思邦周三称，英国应透过增进离岸人民币的使用，并研究与中国股票交易所建立联系，来深化和中国的经济关系。

“我希望看到我们金融市场间的联系进一步增长。比如，香港和上海正形成连结它们交易所的安排，我希望伦敦也能够研究类似的东西。”欧思邦说。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)