中国经济：人行行长称有信心中国能维持平稳的经济成长

路透6月18日 - 中国人行行长周小川：

* 我们已做了让人民币国际化所需的工作，但工作尚未完成

* 将支持并允许外国企业在国内市场发行人民币计价债券

* 有信心中国可以维持平稳的经济成长和金融稳定

* 需要建立公开且有效率的人民币国际支付系统

* 需促进中国资本帐可兑换性