马来西亚期市：棕榈油期货连涨五日升至近三周高点，受大豆和油市支撑

路透吉隆坡6月18日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第五个交易日上扬，升至近三周高点，追随海外豆油市场涨势。棕榈油还因生物柴油需求增加而获得进一步支撑，因伊拉克动乱造成原油价格走高。

“今天大豆、大连和能源市场都走坚，支撑了棕榈油。”吉隆坡一外商大宗商品经纪公司交易员称。

“期价突破2,450马币(林吉特)的技术点位后，出现了一些买盘，又将市场再推高一些。”该交易员称。

马来西亚9月棕榈油期货 周三尾盘触及2,473马币，为5月29日高点，结算价报每吨2,465马币，日内上涨1.3%。

整体成交量为45,446口，高于均值35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 王冠中)