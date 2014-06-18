马来西亚期市：棕榈油期货连涨五日升至近三周高点，受大豆和油市支撑

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
路透吉隆坡6月18日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第五个交易日上扬，升至近三周高点，追随海外豆油市场涨势。棕榈油还因生物柴油需求增加而获得进一步支撑，因伊拉克动乱造成原油价格走高。
“今天大豆、大连和能源市场都走坚，支撑了棕榈油。”吉隆坡一外商大宗商品经纪公司交易员称。
“期价突破2,450马币(林吉特)的技术点位后，出现了一些买盘，又将市场再推高一些。”该交易员称。
马来西亚9月棕榈油期货 周三尾盘触及2,473马币，为5月29日高点，结算价报每吨2,465马币，日内上涨1.3%。
整体成交量为45,446口，高于均值35,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 王冠中)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。