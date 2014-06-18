修正-国际油市：亚洲燃料油现货升水呈区间波动，基本面变化不大

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透新加坡6月18日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货升水周三小幅上扬，受略趋强健的市场结构推高，尽管供需基本面变化不大。
路透数据显示，180-cst和380-cst燃料油每吨分别较新加坡现货报价升水1.88美元和0.42美元，分别较周二上涨0.13美元和0.04美元。
尽管下月运抵亚洲的套利船货数量降至两个月低点，但供应减少并未影响燃料油市场，因没有需求升高造成供应吃紧的情况。
“老实说，6月的船货交易相当平淡，”北亚一交易商称。
交易商表示，海事燃料油高昂的统售价格令船运商却步。
路透数据显示，船用重油价格在6月11-18日平均报每吨611.79美元，较前一周上涨逾2%。
现货市场今日无燃料油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。