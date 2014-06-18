修正-国际油市：亚洲燃料油现货升水呈区间波动，基本面变化不大

(修正直接提取代码)

路透新加坡6月18日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货升水周三小幅上扬，受略趋强健的市场结构推高，尽管供需基本面变化不大。

路透数据显示，180-cst和380-cst燃料油每吨分别较新加坡现货报价升水1.88美元和0.42美元，分别较周二上涨0.13美元和0.04美元。

尽管下月运抵亚洲的套利船货数量降至两个月低点，但供应减少并未影响燃料油市场，因没有需求升高造成供应吃紧的情况。

“老实说，6月的船货交易相当平淡，”北亚一交易商称。

交易商表示，海事燃料油高昂的统售价格令船运商却步。

路透数据显示，船用重油价格在6月11-18日平均报每吨611.79美元，较前一周上涨逾2%。

现货市场今日无燃料油交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻