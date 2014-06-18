东南亚股市：泰国股市触及两周低点，受电信股卖压拖累

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
路透曼谷6月18日 - 泰国股市周三触及两周低点，投资人抛售大型电信股，因泰国暂停第四代(4G)行动通讯执照标售；菲律宾股市扳回多数盘初跌幅，央行将宣布政策决议。
泰国SET指数 收低1.3%，报1,451.36点，为6月4日以来最低。电信股Advanced Info Service 在强劲卖压下挫跌3.2%。
菲律宾股市 收盘近持平，报6,703.13点，盘中一度跌至4月29日以来低点。
路透调查显示，菲律宾央行料在周四的政策会议上维持利率不变，因第一季经济成长意外放缓，但通胀加速可能促使央行最快在下个月升息。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 422.24 -2.63 -0.62 +8.72 388.37
新加坡 3276.80 2.36 +0.07 +3.45 3167.43
马来西亚 1876.58 1.98 +0.11 +0.52 1866.96
泰国 1451.36 -19.66 -1.34 +11.75 1298.71
印尼 4887.86 -21.66 -0.44 +14.36 4274.18
菲律宾 6703.13 -1.80 -0.03 +13.81 5889.83
越南 570.03 -2.22 -0.39 +12.96 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。