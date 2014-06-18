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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 19:31 BJT

东南亚股市：泰国股市触及两周低点，受电信股卖压拖累

路透曼谷6月18日 - 泰国股市周三触及两周低点，投资人抛售大型电信股，因泰国暂停第四代(4G)行动通讯执照标售；菲律宾股市扳回多数盘初跌幅，央行将宣布政策决议。

泰国SET指数 收低1.3%，报1,451.36点，为6月4日以来最低。电信股Advanced Info Service 在强劲卖压下挫跌3.2%。

菲律宾股市 收盘近持平，报6,703.13点，盘中一度跌至4月29日以来低点。

路透调查显示，菲律宾央行料在周四的政策会议上维持利率不变，因第一季经济成长意外放缓，但通胀加速可能促使央行最快在下个月升息。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 422.24 -2.63 -0.62 +8.72 388.37

新加坡 3276.80 2.36 +0.07 +3.45 3167.43

马来西亚 1876.58 1.98 +0.11 +0.52 1866.96

泰国 1451.36 -19.66 -1.34 +11.75 1298.71

印尼 4887.86 -21.66 -0.44 +14.36 4274.18

菲律宾 6703.13 -1.80 -0.03 +13.81 5889.83

越南 570.03 -2.22 -0.39 +12.96 504.63

(完)

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