东南亚股市：泰国股市触及两周低点，受电信股卖压拖累

泰国SET指数 收低1.3%，报1,451.36点，为6月4日以来最低。电信股Advanced Info Service 在强劲卖压下挫跌3.2%。

路透调查显示，菲律宾央行料在周四的政策会议上维持利率不变，因第一季经济成长意外放缓，但通胀加速可能促使央行最快在下个月升息。