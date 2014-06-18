国际油市：亚洲柴油现货价差降至15个月低点，因供应增加且需求低迷

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
路透香港/首尔6月18日 - 亚洲柴油现货价差周三降至15个月低点，因亚洲供应增加而需求低迷。
路透数据显示，指标500ppm柴油现货价差扩大至每桶贴水0.32美元，为去年4月2日以来最低。
“今年夏天需求尚未增加，要视天气而定，”新加坡一交易商称，北亚炼厂产能利用率下降，将有助缓解馏分油供应过剩的情况。
因空调的使用，中东柴油消费通常会在夏季增加，而交易商也在关注伊拉克对即期船货的需求，此前该国位于Baiji最大炼厂因动乱而关闭。
新加坡现货市场今日无柴油和航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。