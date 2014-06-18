国际油市：亚洲柴油现货价差降至15个月低点，因供应增加且需求低迷

路透香港/首尔6月18日 - 亚洲柴油现货价差周三降至15个月低点，因亚洲供应增加而需求低迷。

路透数据显示，指标500ppm柴油现货价差扩大至每桶贴水0.32美元，为去年4月2日以来最低。

“今年夏天需求尚未增加，要视天气而定，”新加坡一交易商称，北亚炼厂产能利用率下降，将有助缓解馏分油供应过剩的情况。

因空调的使用，中东柴油消费通常会在夏季增加，而交易商也在关注伊拉克对即期船货的需求，此前该国位于Baiji最大炼厂因动乱而关闭。

新加坡现货市场今日无柴油和航煤交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻