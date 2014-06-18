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市场报道 | 2014年 6月 18日 星期三 21:38 BJT

美国热股：Adobe业绩受助产品订阅销售增长而优于预期，盘初股价涨逾8%

路透6月18日 - 软件厂商Adobe Systems 公布的季度获利和营收优于预期，受助于该公司Creative Cloud和Marketing Cloud套件订阅销售成长。

JMP Securities将Adobe目标价由78美元上调至82美元。Susquehanna将Adobe目标价由83美元上调至87美元。RBC Capital Markets则将Adobe目标价由75美元上调至85美元。

Adobe股价周二收报67.54美元，周三盘初上扬8.66%。(完)
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