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市场报道 | 2014年 6月 18日 星期三 21:36 BJT

美国热股：LA-Z-BOY营收低于预期且同店销售下滑，盘初股价下挫逾9%

路透6月18日 - 以生产卧椅出名的LA-Z-BOY公司 公布第四季营收低于预期，同店销售下滑0.9%。

LA-Z-BOY股价周二收报24.84美元，周三盘初下挫9.34%。(完)
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