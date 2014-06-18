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市场报道 | 2014年 6月 18日 星期三 21:36 BJT

美国热股：Endocyte称默克结束与其一癌症药物开发结盟关系

路透6月18日 - 药品开发商Endocyte 表示，默克(Merck) 将不再继续从事Endocyte癌症药物vintafolide的开发。

Endocyte周二股价收报7.72美元，周三盘初下挫14.42%。(完)
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