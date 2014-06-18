国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，因供应增加

路透新加坡6月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨129.75美元，受供应增加拖累。

韩国三星道达尔将照计划在7月启用一座新的冷凝油分流装置。这座每日处理15万桶油的装置在6月试运行。

“整体来说，石脑油市场疲弱是因为对新装置启用的担忧所致，”新加坡一消息人士称。

亚洲汽油裂解价差报每桶8.25美元，为连续第二日高于8美元，此前在6月4-16日间均徘徊在7.28-7.74美元。

印尼料进口约980万桶88-辛烷值7月交运的汽油船货，高于6月和5月水准。

摩科瑞在新加坡现货窗口向SK能源买进一批95-辛烷值汽油船货，7月3-7日装运，每桶126.30美元。这是今日唯一一笔现货交易。(完)

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