国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，因供应增加

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
路透新加坡6月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨129.75美元，受供应增加拖累。
韩国三星道达尔将照计划在7月启用一座新的冷凝油分流装置。这座每日处理15万桶油的装置在6月试运行。
“整体来说，石脑油市场疲弱是因为对新装置启用的担忧所致，”新加坡一消息人士称。
亚洲汽油裂解价差报每桶8.25美元，为连续第二日高于8美元，此前在6月4-16日间均徘徊在7.28-7.74美元。
印尼料进口约980万桶88-辛烷值7月交运的汽油船货，高于6月和5月水准。
摩科瑞在新加坡现货窗口向SK能源买进一批95-辛烷值汽油船货，7月3-7日装运，每桶126.30美元。这是今日唯一一笔现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。