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市场报道 | 2014年 6月 18日 星期三 21:35 BJT

美国热股：联邦快递季度营收增长优于预期，盘初股价上扬3.7%

路透6月18日 - 联邦快递(FedEx) 公布季度营收增长3.5%优于预期，受惠于地面送货业务增长。5月31日截止的第四季，FedEx Ground日均业务量增长8%，主要受电子商务增长的推动。

联邦快递周二股价收报140.31美元，周三盘初上扬3.7%。(完)
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