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市场报道 | 2014年 6月 18日 星期三 21:32 BJT

美国热股：T-Mobile US拟向规模较小的对手购买频谱，盘初小涨

路透6月18日 - 纽约邮报引述知情人士报导，美国第四大无线运营商T-Mobile US 正两面押注，提议从较小的对手手中买入频谱，以免Sprint Corp 收购该公司的计划破局。

T-Mobile US周二收报33.06美元，周三盘初小涨0.30%。(完)
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