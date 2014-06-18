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市场报道 | 2014年 6月 18日 星期三 21:40 BJT

美国股市：开盘近持平，市场静待美联储公布货币政策声明

路透纽约6月18日 - 美国股市周三开盘近持平，投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束为期两天的会议后，公布货币政策声明；但市场预料联储不会做出什么重大改变。

道琼工业指数 盘初微跌4.55点或0.03%，报16,803.94点；标准普尔500指数 微涨0.1点或0.01%，报1,942.09点；Nasdaq综合指数 升3.55点或0.08%，报4,340.79点。(完)
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