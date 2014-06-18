韩国数据：5月PPI较上年同期持平，巩固通胀压力缓慢上升的观点

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
路透首尔6月19日 - 韩国央行周三公布的数据显示，韩国5月生产者物价指数(PPI)持平在上年同期水平，之前连续19个月按年下跌，巩固通胀压力正慢慢上升的观点。
央行数据显示，5月生产者物价指数(PPI)持平在上年同期水平。自2012年10月至今年4月，PPI年率持续回落，但近几个月跌速放缓。
数据显示，5月服务业PPI分项指数按年上升1.6%，和4月同比升幅一致。服务业PPI在整体PPI中的比重仅次于制造业PPI。
此为2012年8月来最大按年增幅。
下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):
5月 4月 5月 4月
(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI 0.0 -0.2 0.0 -0.3 主要类别
农渔林产品 -3.5 -0.2 0.5 1.1
工业产品 0.1 -0.4 -1.4 -1.9
电力,自来水,燃气 0.0 0.0 5.7 5.5
服务业 0.1 0.3 1.6 1.6
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 61.54%，服务业占29.15%，农渔产品则占3.15%，水、电和气油占5.92%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。