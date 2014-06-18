韩国数据：5月PPI较上年同期持平，巩固通胀压力缓慢上升的观点

路透首尔6月19日 - 韩国央行周三公布的数据显示，韩国5月生产者物价指数(PPI)持平在上年同期水平，之前连续19个月按年下跌，巩固通胀压力正慢慢上升的观点。

央行数据显示，5月生产者物价指数(PPI)持平在上年同期水平。自2012年10月至今年4月，PPI年率持续回落，但近几个月跌速放缓。

数据显示，5月服务业PPI分项指数按年上升1.6%，和4月同比升幅一致。服务业PPI在整体PPI中的比重仅次于制造业PPI。

此为2012年8月来最大按年增幅。

下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):

5月 4月 5月 4月

(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI 0.0 -0.2 0.0 -0.3 主要类别

农渔林产品 -3.5 -0.2 0.5 1.1

工业产品 0.1 -0.4 -1.4 -1.9

电力,自来水,燃气 0.0 0.0 5.7 5.5

服务业 0.1 0.3 1.6 1.6