金属期市：期镍下滑2%，因LME库存急增至纪录高位

* LME镍库存急增约2万吨

* 中国预计经济成长7.5%

* 关注美联储在1800 GMT公布的会议结果

路透伦敦6月18日 - 期镍价格周三下滑，因库存跳增至纪录高位，提醒投资者，今年期镍价格的涨势超过了因印尼出口禁令导致供应短缺的预期影响。

伦敦金属交易所(LME)精炼镍库存急增19,242吨，令总库存上升至305,970吨纪录高位。

三个月期镍 收报每吨18,740美元，周二收报19,120美元。

预料镍今年稍后将出现供应短缺，因印尼实施矿石出口禁令。今年迄今，期镍价格已跳升35%。

不过，多年来因生产过剩和供应过多，市场不得不消化累积下来的大量库存。

“这显示了目前精炼镍市场没有供应不足。供应短缺的情况是在部份原材料市场、上游产业正在浮现，”麦格理分析师Vivienne Lloyd说。

“部份价格涨势有些来得太早，精炼镍市场确实供应充足。库存非常高，较铜库存多三四倍，但市场规模远小于铜市。”

交易商表示，镍库存上升，可能是一名持有大量空头头寸的投资者交割合约，因6月期镍合约周三到期。

LME持仓数据<0#LME-FBR>显示，一实体持有的6月期货合约空头头寸，占总未平仓合约30-39%。

LME期铜 在两周最高位每吨6,735美元附近交投，受助于中国当局承诺将支持经济增长，以及短期供应不足。

LME期铜收报每吨6,710美元，和周二收位6,705美元大致持平。

中国总理李克强在伦敦称，最低经济增速预计在7.5%，CPI涨幅最大不会超过3.5%。中国经济长期看能保持中高增速。

其他金属方面，期锡 收报每吨22,600美元，上日收报22,550美元。期铝 从1,852美元上涨至1,873美元。

期锌 报2,135美元，上日收报2,124美元。期铅 收盘时没有成交，买盘最后报2,123美元，上日收报2,119美元。(完)

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