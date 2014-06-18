欧洲股市：持稳，受助于油股上涨

* Euro STOXX 50指数收升0.1%，报3,279.20点

* FTSEurofirst 300指数基本持平在1,387.44点

* 油价上涨，因伊拉克暴力冲突持续

* 瑞信将能源股评级上调至“基准”

路透伦敦6月18日 - 欧洲股市周三持稳，徘徊在上周触及的数年高位附近，因伊拉克暴力冲突推高油价，带动主要油股上涨。

不过，许多投资者在等待今日稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策决定，不愿意建立新头寸。

伊拉克暴力冲突令布兰特原油周三升向每桶114美元。

油价上涨，推高皇家荷兰/壳牌石油集团 、BP 和法国石油公司道达尔 等主要油股，它们合力对欧洲股市提供最大扶助。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收升0.1%，报3,279.20点。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收平在1,387.44点，但伸手可及上周创下的六年半高位1,398.65点。

瑞信策略师将全球能源板块评级上调至“基准”，为六年来首次，他们表示，预期油价攀升和该行业的企业盈利将改善。