欧洲股市：持稳，受助于油股上涨

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* Euro STOXX 50指数收升0.1%，报3,279.20点
* FTSEurofirst 300指数基本持平在1,387.44点
* 油价上涨，因伊拉克暴力冲突持续
* 瑞信将能源股评级上调至“基准”
路透伦敦6月18日 - 欧洲股市周三持稳，徘徊在上周触及的数年高位附近，因伊拉克暴力冲突推高油价，带动主要油股上涨。
不过，许多投资者在等待今日稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策决定，不愿意建立新头寸。
伊拉克暴力冲突令布兰特原油周三升向每桶114美元。
油价上涨，推高皇家荷兰/壳牌石油集团 、BP 和法国石油公司道达尔 等主要油股，它们合力对欧洲股市提供最大扶助。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收升0.1%，报3,279.20点。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收平在1,387.44点，但伸手可及上周创下的六年半高位1,398.65点。
瑞信策略师将全球能源板块评级上调至“基准”，为六年来首次，他们表示，预期油价攀升和该行业的企业盈利将改善。
英国富时100指数 收升0.17%，报6,778.56点。德国DAX指数 小升0.1%，收报9,930.33点。法股CAC-40指数 下跌0.13%，收报4,530.37点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。