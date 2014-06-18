美国FED：下调今年成长预估，但仍对复苏充满信心

路透华盛顿6月18日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三下调对今年经济成长的预估，但表示对复苏基本在轨道上充满信心，这将为联储在明年开始升息提供了依据。

尽管将2014年经济成长预期从2.9%左右下调至2.1-2.3%，但联储仍继续推进在年底前逐步结束刺激计划的行动，一如市场广泛预期。

美联储将月度购债规模从450亿美元缩减至350亿美元，其中200亿美元购买公债，150亿美元购买抵押贷款支持证券(MBS)。

美联储在政策声明中称，“经济活动将适度扩张，就业市场状况将继续逐步改善。家庭支出看似正温和攀升，企业固定投资恢复增长。”

联储官员的最新经济预估显示，年初经济活动因严寒天气放缓，但势将继续增长。联储官员维持2015和2016年经济成长预估不变，预计失业率将加速回落，且通胀温和。

在最新利率预估中，联储官员仍预计，将从明年开始升息。在16位官员的个人预估中，2015年底的利率预估中值为1%，与3月的预估一致。

不过，美联储官员预计，在之后一年中，利率攀升的速度略快，预估中值为2.5%，3月预估中值为2.25%。

美联储政策委员还调降了对长期利率的预估，可能暗示他们对经济长期成长潜力的信心减弱。对长期联邦基金利率的预估中值为约3.75%，3月时的预估中值为约4%。

本次政策声明与4月会议结束后的声明措辞基本一致，重申利率将在结束购债后“相当长一段时间内”保持在近零水平。美联储表示，尽管近期就业岗位增加，但失业率仍然“高企”，称其关注的通胀率指标仍低于2%的目标。

声明中未提供美联储退出其他为应对危机而采取的非常规政策举措的计划的进一步细节。美联储称，短期内将继续将所持资产到期回笼资金进行再投资。

在其最新季度预估中，美联储将恶劣天气影响年初经济活动这一因素考虑进去。美国政府上月公布的数据显示，首季经济萎缩1%。分析师称，之后公布的数据显示经济萎缩的幅度不止于此。

尽管目前成长看似开始反弹，但仍有很多疲弱的领域，尤其是楼市。美联储官员称，经济和就业市场风险“基本平衡。(完)