BRIEF-美国FED：主席叶伦表示下调今年经济成长预估主要是因首季经济表现疲弱

路透6月18日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在美联储发布货币政策声明 后的记者会上表示，下调今年经济成长预估主要是因首季经济表现疲弱。

* 如果经济强于预期，可能提前升息

* 如果经济逊于预期，可能保持宽松货币政策更长时间

* 缩减购债规模反映对继续向达到目标取得进展的预期

* 购债仍取决于就业和通胀前景

* 将在未来会议上保持有序的缩减购债

* 保持利率在目前水准多久要看一系列因素

* 潜在成长率可能在一段时间内保持较低水准

* 近期cpi数据已经在上升

* 通胀发展符合预期

* 不希望看到通胀长时间高于或低于目标水准

* 我们预计通胀向2%回升，近期证据显示我们正朝着该目标行进

* 在被问及正常利率较长期预期下滑时，叶伦表示委员会的组成出现了改变

* 重要的是让市场认识到利率路径有一定的不确定性

* 美联储持有债券将继续下压市场利率

* 就业成长足以令就业市场的闲置随着时间减少