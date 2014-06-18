BRIEF-美国FED：主席叶伦表示下调今年经济成长预估主要是因首季经济表现疲弱

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
路透6月18日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在美联储发布货币政策声明 后的记者会上表示，下调今年经济成长预估主要是因首季经济表现疲弱。
* 如果经济强于预期，可能提前升息
* 如果经济逊于预期，可能保持宽松货币政策更长时间
* 缩减购债规模反映对继续向达到目标取得进展的预期
* 购债仍取决于就业和通胀前景
* 将在未来会议上保持有序的缩减购债
* 保持利率在目前水准多久要看一系列因素
* 潜在成长率可能在一段时间内保持较低水准
* 近期cpi数据已经在上升
* 通胀发展符合预期
* 不希望看到通胀长时间高于或低于目标水准
* 我们预计通胀向2%回升，近期证据显示我们正朝着该目标行进
* 在被问及正常利率较长期预期下滑时，叶伦表示委员会的组成出现了改变
* 重要的是让市场认识到利率路径有一定的不确定性
* 美联储持有债券将继续下压市场利率
* 就业成长足以令就业市场的闲置随着时间减少
* 如果市场波动性低引发冒险行为，这令人担心 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。