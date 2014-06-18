纽约期市：期糖急升，因基金回补空头和担忧天气干燥

路透纽约/伦敦6月18日 - 伦敦和纽约期糖周三升至数周高位，因止损买盘，以及预期天气干燥可能降低主要甘蔗出产国的糖产量，促使基金回补空头头寸。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货连跌第三日，因利空的技术因素。可可期货在约三年高位下方徘徊，受黄油需求强劲提振。

在期糖市场，买盘提振伦敦市场上涨。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 收高12.3美元，或2.6%，报每吨482.20美元，之前急升至483.70美元的四周高位。

ICE-7月原糖期货 上涨0.47美分，或2.8%，收报每磅17.53美分，此为近月合约的两周高位，且为5月13日来最大单日升幅。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 下跌2.1美分，或1.2%，收报每磅1.6985美元。

LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 上涨12美元，或0.6%，收报每吨1,982美元。

ICE-9月可可合约 收高10美元，或0.3%，报每吨3,118美元，徘徊在上周触及近三年高位3,125美元的下方。

LIFFE-9月可可期货 收涨7英镑，或0.4%，报每吨1,948英镑。(完)

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