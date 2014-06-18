版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 19日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收升，因低吸买盘和出口上升

路透芝加哥6月18日 - 美国大豆期货周三攀升，因出口需求上升，以及在价格下跌至3月24日来最低后有低吸买盘。

美国农业部表示，民间出口商称出口销售14万吨2013/14年美国大豆到未具名的目的地。

豆油期货升至三周高位，因价格在20日移动均线附近获得支持后，技术性买家买入。

豆粕期货跟随大豆上升，但7月豆粕在100日移动均线遇到阻力。

7月大豆期货合约 收涨10-3/4美分，报每蒲式耳14.09美元。

7月豆粕合约 收升2.5美元，报每短吨453.2美元。7月豆油合约 升0.45美分，报40.13美分。

今日CBOT大豆预估成交量为156,732口，豆粕为89,314口，豆油为112,579口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐