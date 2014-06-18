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市场报道 | 2014年 6月 19日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收升，低吸买盘带动7月合约领升

路透6月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三多数收升，近月7月合约从上日触及的四个月低位反弹，交易商称受助于低吸买盘和美国现货市场走强。

新作12月合约 持平在每蒲式耳4.39-1/2美元，因美国中西部天气大多良好，令市场受压。

7月 /12月玉米合约 升水走宽至2美分，为约两周来最宽水平。

投资者继续将7月期货展期至9月 和12月合约 。芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，周二未平仓合约减少10,779口，至140.6万口，约为一周低位。

7月玉米期货 收高2-3/4美分，报4.41-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为230,550口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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