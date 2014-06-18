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市场报道 | 2014年 6月 19日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货攀升，因堪萨斯州早期收割令人失望

路透6月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三跳涨，交易商说，因美国最大的小麦种植州堪萨斯州南部开始收割小麦，早期收成报告令人失望。

CBOT小麦上涨，受助于回补空头。CBOT-7月小麦 从5月初以来大跌超过20%，进入超卖区域，受累于全球小麦供应不断上升，以及美国小麦出口面临激烈竞争。

堪萨斯州小麦委员会在本季首份收割报告中表示，该州偏远南部小麦早期收成平均为每英亩10-12蒲式耳左右，远远低于美国农业部对整个堪萨斯州收成的预估每英亩29.0蒲式耳。

CBOT-7月小麦期货 结算价报5.87美元，上涨5-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为119,125口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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