全球金市：金价上涨，此前美联储公布政策声明

路透纽约/伦敦6月18日 - 金价周三上涨，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示明年升息步伐略为加快，但美联储下调今年美国经济增长预估，提振黄金的避险吸引力。

在为期两日会议后，美联储将2014年经济成长预期从2.9%左右下调至2.1-2.3%，但表示对复苏基本在轨道上充满信心。

“美联储下调经济增长预估暗示美联储可能不急于加快缩减购债的速度，”汇丰首席金属分析师James Steel说。

1834 GMT，现货金 上升0.2%，报每盎司1,273.40美元，日内交投在9美元的狭窄区间内。

美国COMEX-8月期金 收涨0.70美元，报每盎司1,272.70美元。路透初步数据显示，成交量不足8万口，较30日均值低大约45%。

美联储也将月度购债规模从450亿美元缩减至350亿美元，但暗示利率最终可能低于美联储之前暗示的水平。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量减少0.26吨，至782.62吨，连续第二日减少。这反映了投资者对黄金的投资兴致疲弱。

SPDR Gold Trust周一的黄金持仓量降幅为4月中来最大。

现货银 上涨0.6%，报每盎司19.80美元。现货铂金 上扬1%，报每盎司1,446.90美元。现货钯金 上涨1%，报每盎司821.75美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1272.70 0.70 0.1 1266.50 1276.00 77,356 COMEX白银期货 19.821 0.045 0.2 19.710 19.870 6,706 COMEX铂金期货 1450.80 7.70 0.5 1438.50 1464.00 12,552 COMEX钯金期货 822.65 5.95 0.7 817.25 834.50 4,274 现货金 1273.40 2.21 0.2 1266.60 1274.50 现货银 19.800 0.110 0.6 19.700 19.820 现货铂金 1446.90 14.40 1.0 1438.70 1460.00 现货钯金 821.75 8.45 1.0 818.20 831.70(完)

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