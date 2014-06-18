美国股市：道琼工业指数收升0.58%，Nasdaq指数收涨0.59%

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
路透纽约6月18日 - 美国股市周三上升，标普500指数创下最高纪录收位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示明年开始升息后，升息步伐略快于之前的预期，但美联储调降了对长期利率的预估。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升98.13点，或0.58%，至16,906.62点；标准普尔500指数 收高14.99点，或0.77%，至1,956.98点；Nasdaq指数 收涨25.602点，或0.59%，至4,362.836点。(完)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。