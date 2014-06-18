美国股市：道琼工业指数收升0.58%，Nasdaq指数收涨0.59%

路透纽约6月18日 - 美国股市周三上升，标普500指数创下最高纪录收位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示明年开始升息后，升息步伐略快于之前的预期，但美联储调降了对长期利率的预估。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升98.13点，或0.58%，至16,906.62点；标准普尔500指数 收高14.99点，或0.77%，至1,956.98点；Nasdaq指数 收涨25.602点，或0.59%，至4,362.836点。(完)