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市场报道 | 2014年 6月 19日 星期四 04:38 BJT

纽约期市：ICE期棉上涨，因7月合约到期前有回补空头

路透纽约6月18日 - 指标美国棉花期货周三上涨，交投放量，因7月合约接近交割，以及预期近期需求上升。

洲际交易所(ICE)-12月棉花合约 收高0.87美分，或1.1%，报每磅77.19美分，收复上日跌至四个半月低位的全部失地。

7月棉花合约 触及一个月高位91.43美分，收涨1.09美分，或1.2%，报91.15美分，连涨第五日。

7月 /12月合约 升水上升至13.96美分，为2011年来最高，周二升水为13.74美分。

交易员表示，空头回补扶助支撑7月合约，因该合约接近到期。

路透根据ICE提供的数据显示，交易所棉花库存从上日的416,692包上升至420,728包，向5月时触及的10个月高位攀升。

周一，未平仓合约从周五的179,931口急降至173,633口，至4月底来最低水平。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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