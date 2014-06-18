国际油市：布兰特原油因担忧伊拉克出口而升至114元以上，美国原油下滑

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
* 逊尼派武装份子再度袭击巴格达附近的炼厂
* 主要油公司撤走在伊拉克的外籍雇员
* EIA称上周美国原油库存减少至3.865亿桶
* 美联储将月度购债规模减少100亿美元
路透纽约6月18日 - 布兰特原油周三升至九个月高位，因投资者担心伊拉克石油出口，而美国原油下滑，之前政府数据显示，上周美国原油库存降幅较一份行业报告小很多。
布兰特原油升至114美元以上，因反对伊拉克什叶派政府的逊尼派武装份子攻城夺池，逼近伊拉克最大炼厂，令人担忧石油输出国组织(OPEC)第二大产油国伊拉克的原油供应可能受到干扰。
美国原油一度跌穿106美元，为一周来首见，之前美国能源资料协会(EIA)表示，截至6月13日该周，美国原油库存减少57.9万桶，至3.865亿桶，降幅远远小于美国石油协会(API)周二公布的减少570万桶。
“原油库存数据令人震惊，EIA和API的数据如此悬殊。市场原本预计，EIA数据将给市场带来进一步的支撑，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。“目前市场将焦点放回到伊拉克情势，这一因素将对油市提供良好支撑。”
EIA还表示，上周俄克拉荷马州库欣的原油库存增加24.7万桶。库欣是美国原油期货合约的交割地。
布兰特原油 上涨0.81美元，收报每桶114.26美元，为9月6日来最高水平。美国原油 下滑0.39美元，收报每桶105.97美元，此为6月11日来最低。
两份合约价差CL-LCO1=R收盘时走宽至8.67美元，上日为7.58美元。
周三，伊拉克危机升级，因逊尼派武装份子对巴格达北部Baiji炼厂发动新的攻击，该炼厂是伊拉克燃料供应的最大来源。
伊拉克官员表示，南部地区的主要油田仍然安全。不过，石油公司撤走在伊拉克的外籍雇员，担心暴力冲突将蔓延至巴格达南部。
在美联储公布政策声明后，美国原油扩大跌幅，布兰特原油缩减升幅。美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三下调对今年经济成长的预估，但表示对复苏基本在轨道上充满信心，这将为联储在明年开始升息提供了依据。
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。