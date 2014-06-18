路透短观调查：日本6月制造业景气判断指数持稳于正19，未来料有改善

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
路透短观调查显示，6月制造业景气判断指数为正19，与5月持平，较三个月前上升1点。非制造业景气判断指数较5月上升8点至正29，但较3月下降2点。
指数由乐观受访者百分比减去悲观者比例计算得出。正值表示乐观者人数超过悲观者。
9月制造业景气判断指数料升至正21，非制造业景气判断指数料下降至正25，但乐观者数量仍远超悲观者。
在制造业中，电机机械和石油精炼等行业领涨整体指数，包括汽车和钢铁在内的行业成为拖累。
非制造业中，零售业景气判断指数从5月的负9强力反弹至正25，到9月料进一步升至正30，凸显出内需稳固。(完)
(编译 许娜/李春喜/于春红/王兴亚；审校 徐文焰/李婷仪)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。