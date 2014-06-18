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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 07:52 BJT

路透短观调查：日本6月制造业景气判断指数持稳于正19，未来料有改善

路透短观调查显示，6月制造业景气判断指数为正19，与5月持平，较三个月前上升1点。非制造业景气判断指数较5月上升8点至正29，但较3月下降2点。

指数由乐观受访者百分比减去悲观者比例计算得出。正值表示乐观者人数超过悲观者。

9月制造业景气判断指数料升至正21，非制造业景气判断指数料下降至正25，但乐观者数量仍远超悲观者。

在制造业中，电机机械和石油精炼等行业领涨整体指数，包括汽车和钢铁在内的行业成为拖累。

非制造业中，零售业景气判断指数从5月的负9强力反弹至正25，到9月料进一步升至正30，凸显出内需稳固。(完)

(编译 许娜/李春喜/于春红/王兴亚；审校 徐文焰/李婷仪)
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