表格：新西兰第一季经季调后GDP较前季成长1.0%，不及预期

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
路透惠灵顿6月19日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第一季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长1.0%，由于建筑业、矿业和农业活动升温。
经季节调整的GDP较上年同期增长3.8%，为2007年9月当季以来的最高增幅。
路透此前访问的分析师预估GDP较前季成长1.2%，较上年同期增长3.7%。
(括号内为修正前的数值)
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GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第一季 第四季 2013年第一季
+1.0% +1.0% (+0.9) +0.5% ---------------------------------------------------------------
GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第一季 第四季 2013年第一季
+3.8% +3.3% (+3.1) +2.1% ---------------------------------------------------------------
实质年平均变动 *
第一季 第四季 2013年第一季
+3.3% +2.9% (2.7%) +2.3% ---------------------------------------------------------------
GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第一季 第四季 2013年第一季
+1.3% +0.7% (+0.6) +0.5% ---------------------------------------------------------------
* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。
浏览完整报告，请点选：www.stats.govt.nz
新西兰统计局称，第二季GDP数据将于9月18日公布。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。