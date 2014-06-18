表格：新西兰第一季经季调后GDP较前季成长1.0%，不及预期

路透惠灵顿6月19日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第一季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长1.0%，由于建筑业、矿业和农业活动升温。

经季节调整的GDP较上年同期增长3.8%，为2007年9月当季以来的最高增幅。

路透此前访问的分析师预估GDP较前季成长1.2%，较上年同期增长3.7%。

(括号内为修正前的数值)

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GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第一季 第四季 2013年第一季

+1.0% +1.0% (+0.9) +0.5% ---------------------------------------------------------------

GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第一季 第四季 2013年第一季

+3.8% +3.3% (+3.1) +2.1% ---------------------------------------------------------------

实质年平均变动 *

第一季 第四季 2013年第一季

+3.3% +2.9% (2.7%) +2.3% ---------------------------------------------------------------

GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第一季 第四季 2013年第一季

+1.3% +0.7% (+0.6) +0.5% ---------------------------------------------------------------

* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。

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