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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 06:14 BJT

《日本重要政经日程》--6月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月18日(三)

2330 - 6月路透短观调查

2350 - 一周资本流动数据

6月19日(四)

-- - 日本央行审议委员森本宜久在秋田市对商界领袖发表演说

0100 - 索尼 召开年度股东大会

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0430 - 出光兴产 公布第三季原油精炼计划

0500 - 5月粗钢产出数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 白云)
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