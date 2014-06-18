日韩经济指标预测--6月19日-6月26日****

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月16日当周 6月18日(三) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 6月 -- 正19 6月19日(四) 暂无重要经济指标 6月20日(五) 暂无重要经济指标 6月23日当周 6月23日(一) 暂无重要经济指标 6月24日(二) 2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 105 6月25日(三) 暂无重要经济指标 6月26日(四) 2300 韩国经常帐(亿美元) 5月 -- 盈余98.1 2300 韩国工业生产(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- +2.4% 服务业产出(较前月) -- -1.0% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 -- -13.3% (较上年同期) -- -4.6% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 -- +3.2% 全国整体CPI -- +3.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 -- +2.8% 东京地区整体CPI -- +3.1% 2330 日本求才/求职比 5月 -- 1.08 失业率 -- 3.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -- -4.4%(完)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。