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市场报道 | 2014年 6月 19日 星期四 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.72 +0.71 +1.54 2271184

搜狐 59.26 -0.67 -1.12 544734

网易 76.28 +0.58 +0.77 467636

百度 176.68 -1.54 -0.86 2585191

台湾

台湾积体电路 21.35 +0.09 +0.42 2035668

联电 2.40 -0.02 -0.83 74563

日月光 6.65 +0.24 +3.74 371967

硅品精密 8.07 +0.04 +0.44 683291

和信超媒体 1.02 -0.01 -0.97 110094

友达 3.78 +0.00 +0.00 40399

中华电信 32.20 +0.33 +1.04 32750

台湾国际航电 61.24 +0.74 +1.22 1259666

香港

中国移动 49.00 +0.18 +0.37 84276

中国联通 15.60 +0.20 +1.30 70462

中国电信 49.88 -0.07 -0.14 7911

中芯国际 4.02 -0.01 -0.25 46844

电讯盈科 5.34 -0.12 -2.20 417

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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