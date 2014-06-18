《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月18日

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 46.72 +0.71 +1.54 2271184
搜狐 59.26 -0.67 -1.12 544734
网易 76.28 +0.58 +0.77 467636
百度 176.68 -1.54 -0.86 2585191
台湾
台湾积体电路 21.35 +0.09 +0.42 2035668
联电 2.40 -0.02 -0.83 74563
日月光 6.65 +0.24 +3.74 371967
硅品精密 8.07 +0.04 +0.44 683291
和信超媒体 1.02 -0.01 -0.97 110094
友达 3.78 +0.00 +0.00 40399
中华电信 32.20 +0.33 +1.04 32750
台湾国际航电 61.24 +0.74 +1.22 1259666
香港
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中国联通 15.60 +0.20 +1.30 70462
中国电信 49.88 -0.07 -0.14 7911
中芯国际 4.02 -0.01 -0.25 46844
电讯盈科 5.34 -0.12 -2.20 417
(完)
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路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价