《综述》美联储仍对复苏充满信心，暗示未来升息步伐会略微加快

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
叶伦过去曾警告不要把个人的利率预测解读为政策委员会可能如何行动的明确暗示。她提醒到，新委员的到任及前理事史坦的离职，使得这次的匿名预测难以和3月预估相比较。
叶伦表示，眼看危机应对时代就要结束，但央行还没有就如何管理货币政策达成一致。
美联储在政策声明中表示，将继续把到期资产的收益拿去再投资，意味着联储规模高达4.3万亿美元的资产负债表暂不会有变动。决策者还在讨论如何及何时缩减那些资产，以及如何管理利率，因有大量现金透过不同的危机计划挹注到银行体系。
“我们已经有很大的进展，但我们尚未得出结论，”叶伦表示。她并预期今年稍后将公布更详细的计划。
央行官员在调降2014年成长预测时，将今年经济开局出师不利纳入了考量，此前的严冬天气使得主要城市的活动陷入瘫痪。美国政府上个月公布，第一季GDP环比年率为下滑1%，有分析师指出自那之后的数据暗示萎缩程度可能更加严重。
尽管经济成长如今看来在反弹回升，但仍有疲弱之处，尤其是房地产领域。美联储官员认为经济和劳动市场所面临的风险“几近相等”。(完) (编译 李爽/李婷仪/徐文焰/戴素萍 审校 许娜/白云)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。