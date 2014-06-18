《综述》美联储仍对复苏充满信心，暗示未来升息步伐会略微加快

叶伦过去曾警告不要把个人的利率预测解读为政策委员会可能如何行动的明确暗示。她提醒到，新委员的到任及前理事史坦的离职，使得这次的匿名预测难以和3月预估相比较。

叶伦表示，眼看危机应对时代就要结束，但央行还没有就如何管理货币政策达成一致。

美联储在政策声明中表示，将继续把到期资产的收益拿去再投资，意味着联储规模高达4.3万亿美元的资产负债表暂不会有变动。决策者还在讨论如何及何时缩减那些资产，以及如何管理利率，因有大量现金透过不同的危机计划挹注到银行体系。

“我们已经有很大的进展，但我们尚未得出结论，”叶伦表示。她并预期今年稍后将公布更详细的计划。

央行官员在调降2014年成长预测时，将今年经济开局出师不利纳入了考量，此前的严冬天气使得主要城市的活动陷入瘫痪。美国政府上个月公布，第一季GDP环比年率为下滑1%，有分析师指出自那之后的数据暗示萎缩程度可能更加严重。