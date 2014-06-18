《美国上市公司业绩公布日程表》--6月19日至6月26日

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
汤森路透6月18日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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6月19日 BMO Q1 2014 The Kroger Co. 1.05 20 0.92
6月19日 AMC Q4 2014 甲骨文(Oracle) 0.95 34 0.87
6月20日 BMO Q4 2014 Darden Restaurants 0.94 24 1.01
6月20日 BMO Q1 2015 CarMax, Inc. 0.67 14 0.64
6月23日 AMC Q3 2014 美光(Micron Technology) 0.69 26 0.04
6月24日 BMO Q2 2014 Carnival Corp. & plc 0.02 15 0.09
6月24日 BMO Q3 2014 Walgreen Co 0.94 23 0.85
6月25日 BMO Q4 2014 General Mills, Inc. 0.72 13 0.53
6月25日 BMO Q3 2014 孟山都(Monsanto) 1.55 21 1.66
6月26日 BMO Q3 2014 Accenture 1.21 21 1.14
6月26日 BMO Q4 2014 ConAgra Foods 0.62 11 0.60
6月26日 BMO Q2 2014 Lennar Corp. 0.51 22 0.61
6月26日 BMO Q2 2014 McCormick & Company, Inc. 0.62 10 0.59
6月26日 AMC Q4 2014 耐克(Nike) 0.75 25 0.76
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。