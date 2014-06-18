EIA库存周报：美国上周原油库存下降，但降幅远低于API数据

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
路透纽约6月18日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存减少，与路透访问分析师的预期一致，但降幅远低于行业数据，让市场有些意外。
6月13日止当周美国原油库存 减少57.9万桶，路透调查分析师预估为减少70万桶。
美国石油协会(API)周二公布原油库存下降570万桶，如此大的降幅原本应扶助支撑油价。
“原油库存数据有点令人意外。EIA和API的数据如此悬殊。市场原本预计，EIA数据将给市场带来进一步的支撑，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。
其他数位分析师持相同意见。
“原油库存降幅不像API公布的那么大，因此数据略微利空，”Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。
“我仍认为伊拉克或乌克兰供应中断担忧是主要推动因素...我认为，报告的利空程度不足以促使市场大举出清，”他说。
API从1929年开始收集原油数据，但公司是自愿向其报告数据。EIA作为美国能源部下属统计机构，政府授权可以要求公司报告重要的运营数据。
库存数据公布后，美国指标原油期货最高下跌0.60美元，收盘下滑滑0.39美元，报每桶105.97美元。
**库欣库存数周来首次上升**
库欣原油库存增加24.7万桶，为连续九周下降后首次增加。2,140万桶的库存水平，仍远低于年初时的4,100万桶。
上周，原油日进口量增加8.8万桶，东海岸日进口量增加25万桶至90.8万桶。墨西哥湾沿岸的原油日进口量持平于320万桶。
炼厂原油日处理量减少15万桶，产能利用率下降0.8个百分点至87.1%。
墨西哥湾沿岸炼厂产能利用率降至84%，为EIA自2010年开始汇编此项数据以来每年同期最低。
汽油库存增加78.5万桶，路透调查访问的分析师预期为下降11.3万桶。墨西哥湾沿岸汽油库存下降260万桶至7,000万桶，为2012年10月以来最低。
数据还显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加43.6万桶，预估为增加30万桶。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。