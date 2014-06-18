EIA库存周报：美国上周原油库存下降，但降幅远低于API数据

路透纽约6月18日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存减少，与路透访问分析师的预期一致，但降幅远低于行业数据，让市场有些意外。

6月13日止当周美国原油库存 减少57.9万桶，路透调查分析师预估为减少70万桶。

美国石油协会(API)周二公布原油库存下降570万桶，如此大的降幅原本应扶助支撑油价。

“原油库存数据有点令人意外。EIA和API的数据如此悬殊。市场原本预计，EIA数据将给市场带来进一步的支撑，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。

其他数位分析师持相同意见。

“原油库存降幅不像API公布的那么大，因此数据略微利空，”Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。

“我仍认为伊拉克或乌克兰供应中断担忧是主要推动因素...我认为，报告的利空程度不足以促使市场大举出清，”他说。

API从1929年开始收集原油数据，但公司是自愿向其报告数据。EIA作为美国能源部下属统计机构，政府授权可以要求公司报告重要的运营数据。

库存数据公布后，美国指标原油期货最高下跌0.60美元，收盘下滑滑0.39美元，报每桶105.97美元。

**库欣库存数周来首次上升**

库欣原油库存增加24.7万桶，为连续九周下降后首次增加。2,140万桶的库存水平，仍远低于年初时的4,100万桶。

上周，原油日进口量增加8.8万桶，东海岸日进口量增加25万桶至90.8万桶。墨西哥湾沿岸的原油日进口量持平于320万桶。

炼厂原油日处理量减少15万桶，产能利用率下降0.8个百分点至87.1%。

墨西哥湾沿岸炼厂产能利用率降至84%，为EIA自2010年开始汇编此项数据以来每年同期最低。

汽油库存增加78.5万桶，路透调查访问的分析师预期为下降11.3万桶。墨西哥湾沿岸汽油库存下降260万桶至7,000万桶，为2012年10月以来最低。

数据还显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加43.6万桶，预估为增加30万桶。(完)