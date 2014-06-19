南美金融：阿根廷将首次与不参加债务重组的对冲基金展开协商

此次协商将是阿根廷避免违约的努力之一，不过Boccuzzi称“这次没有换券要约”。

双方之间的法庭大战已经延续了数年之久，未来的协商可能也会火药味十足。在周三的聆讯中，对冲基金NML Capital的律师、来自Dechert的Robert Cohen表示，Cleary的律师在本月稍早聆讯时对Griesa法官的陈词“明显不真实”；当时Jonathan Blackman和Boccuzzi对Griesa称，阿根廷没有计划进行债务重组以逃避美国法院的裁决。

阿根廷经济部长Axel Kicillof周二在布宜诺斯艾利斯表示，该国正采取措施，以期能在没有向对冲基金还款下，继续向在过去几年中同意参与债务重组的绝大多数债券持有人偿还欠款。

亿万富翁Paul Singer旗下Elliott管理公司的分支NML Capital、以及Mark Brodsky旗下的Aurelius资本管理公司，则是这些钉子户债权人的领袖。

Cohen要求法官裁定阿根廷不能按照Kicillof的计划执行。(完)