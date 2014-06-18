欧洲经济指标预测--6月19日-6月26日****

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月16日当周 6月19日(四) 0730 瑞士三个月目标LIBOR 第二季 0.13% 0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 -0.5% +1.3% (较上年同期) +4.3% +6.9% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 正3 0 2200 欧元区消费者信心 6月 负6.50 负7.10 6月20日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 5月 持平 -0.1% (较上年同期) -0.7% -0.9% 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 4月 -- 盈余209 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余188 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出297 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 4月 -- +1.3% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.8% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 4月 -- +0.3% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.7% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 120 96.3 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余105.9 6月23日当周 6月23日(一) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 49.6 服务业PMI -- 49.1 综合PMI -- 49.3 0730 德国Markit制造业PMI 6月初值 -- 52.3 服务业PMI -- 56.0 综合PMI -- 55.6 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月初值 -- 52.2 服务业PMI -- 53.2 综合PMI -- 53.5 6月24日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差24.25 0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 -- 110.4 企业现况指数 -- 114.8 企业预期指数 -- 106.2 0800 意大利薪资通胀(较前月) 5月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 0900 意大利与非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月初值 -- 顺差16.5 6月25日(三) 0600 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 5月 -- 1.72 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 -- 8.5 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 4月 -- -0.20% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -3.50% 0900 意大利消费者信心指数 6月 -- 106.3 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 -- 正16 6月25-30日 0600 德国进口物价(较前月) 5月 -- -0.3% (较上年同期) -- -2.4% 0600 德国零售销售(较前月) 5月 -- -0.9% (较上年同期) -- +3.4% 6月26日(四) 0645 法国企业景气指数 6月 -- 99 2305 英国GfK消费者信心指数 6月 -- 0 (完)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价