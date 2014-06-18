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市场报道 | 2014年 6月 19日 星期四 07:27 BJT

****欧洲经济指标预测--6月19日-6月26日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值       前值    
    
    6月16日当周
    
    6月19日(四)
    0730  瑞士三个月目标LIBOR                            第二季      0.13%       0.25%
    0830  英国零售销售(较前月)                            5月        -0.5%       +1.3%
                      (较上年同期)                                   +4.3%       +6.9%
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 6月          正3           0
    2200  欧元区消费者信心                                6月       负6.50      负7.10
    
    6月20日(五)
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 5月         持平       -0.1%       
                              (较上年同期)                           -0.7%       -0.9%
    0800  欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)          4月          --      盈余209
                              (经季节调整)(亿欧元)                     --      盈余188
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                     --      流出297
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              4月          --        +1.3%
                  工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                   --        +2.8%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              4月          --        +0.3%
                  工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                   --        +2.7%
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                5月          120        96.3
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --    盈余105.9 
    
    
    6月23日当周
    
    6月23日(一)
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          6月初值         --         49.6
                    服务业PMI                                          --         49.1
                    综合PMI                                            --         49.3
    0730  德国Markit制造业PMI                          6月初值         --         52.3
                    服务业PMI                                          --         56.0
                    综合PMI                                            --         55.6
    0800  欧元区Markit制造业PMI                        6月初值         --         52.2
                      服务业PMI                                        --         53.2  
                      综合PMI                                          --         53.5 
    
    6月24日(二)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            5月          --    顺差24.25
    0800  德国Ifo企业景气判断指数                         6月          --        110.4
                 企业现况指数                                          --        114.8
                 企业预期指数                                          --        106.2
    0800  意大利薪资通胀(较前月)                          5月          --         持平
                        (较上年同期)                                   --        +1.2%
    0900  意大利与非欧盟国家贸易收支(亿欧元)            5月初值        --     顺差16.5 
    
    6月25日(三)
    0600  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                       5月          --         1.72
    0600  德国GfK消费者信心指数                           7月          --          8.5
    0800  意大利经季节调整零售销售(较前月)                4月          --       -0.20%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --       -3.50% 
    0900  意大利消费者信心指数                            6月          --        106.3
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                   6月          --         正16
    
    6月25-30日
    0600  德国进口物价(较前月)                            5月          --        -0.3%    
                      (较上年同期)                                     --        -2.4%   
    0600  德国零售销售(较前月)                            5月          --        -0.9% 
                      (较上年同期)                                     --        +3.4%
    
    6月26日(四)
    0645  法国企业景气指数                                6月          --           99
    2305  英国GfK消费者信心指数                           6月          --            0 (完)
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