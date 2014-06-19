《综述》伊拉克政府请求美国提供空中支援打击叛军

**炼油厂之争**

根据巴格达北部Baiji炼油厂的一位官员说，逊尼派武装份子掌控了四分之三的厂区。此前已被包围一星期的菁英部队在炼厂门口和武装份子激战了一个早上。

一些国际石油公司已将外籍员工撤离。伊拉克南部石油公司Dhiya Jaffar主管说，艾克森美孚(Exxon Mobil) 已经启动大规模疏散措施，BP 则已撤离20%的员工。他批评这些举动，因当地主要位于什叶派所掌控的南部，距离战乱地区还很遥远。

美国和其他西方国家试图帮助伊拉克维护领土完整，他们对什叶派总理马利基施压，促其对逊尼派表达善意。马利基与逊尼派、库尔德族等政治对手早前举行了会面，他们在冷淡的气氛中联合呼吁全国团结。

但目前为止，马利基几乎完全在仰赖什叶派的支持，官员还谴责逊尼派是叛徒。什叶派民兵已动员起来欲阻止逊尼派武装力量的攻势，什叶派民兵有很多据信是伊朗在背后支持的，美国耗资250亿美元为伊拉克建立起来的百万正规部队已溃不成军。

马利基周三宣布有59名军官将上法庭受审，因他们在上周反叛份子攻陷伊北最大城市摩苏尔时弃职潜逃。(完)