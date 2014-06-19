《焦点》通用电气将提高对阿尔斯通出价，并与政府及工会会晤--消息

通用电气全现金收购阿尔斯通电力业务，可能会向后者股东回馈特殊股息，并允许其专注于运输业务。法国标志性的子弹头火车TGV就是由阿尔斯通生产。

评级机构穆迪在报告中称，西门子/三菱重工报价有可能强化阿尔斯通的财务状况，并有助于降低债务。

“不过，也会让阿尔斯通控制结构性减弱的(煤炭发电业务)，或具有竞争力但供应过剩的(电网)业务，而这些业务实现进一步发展可能面临挑战，”穆迪表示。

另外的疑问仍在于持有阿尔斯通29%股份的股东Bouygues有何意图。该公司公开表明将支持阿尔斯通董事会所作出的任何决定，并希望把长期持股的比率维持在29%。

但一名了解Bouygues想法的消息人士透露，对于其认为是有前途的公司，Bouygues会想持有很大一部分股份，持有逾20%的股份则可巩固相关收益。而看来是不稳定的企业，Bouygues也不愿意稀释所持股份。

Bouygues发言人周三上午称，三菱重工提议通过与法国公共投资银行BPI共同收购部分阿尔斯通的股份，将持股比率达到10%。但他表示，现阶段政府或BPI还未与之接洽。(完)