《美债周四展望》美联储通胀立场较预期更温和，公债价格上扬

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)

* 空头回补助燃升势，两年期公债表现“特殊”

* 收益率曲线趋陡，中期债表现出众

* 美联储将在周四买入22.5-27.5亿美元2021-2024年到期公债

路透纽约6月18日 - 美国公债价格周三上扬，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布6月货币政策会议声明，对货币政策采取较部分市场人士原预期更温和的态度。昨日美国公布的数据显示通胀压力正在上升。

周二美国公布高于预期的消费者物价指数(CPI)，令投资人为美联储将对较部分人士预想更早升息持开放态度的可能性做好准备，美国公债价格周二下挫。

但美联储并没有强调通胀上升，声明同上次会议变动不大，扶助公债价格上扬。

“许多投资人原先预期声明将更多提及通胀，对通胀的基调会更为强硬，但基本上声明是颇为温和的。”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示。

美联储主席叶伦在声明发布后的记者会上表示，近期数据“良莠不齐”，通胀发展符合委员会预期。

声明发布前，公债价格已经上涨，收益率曲线趋陡，交易商将走势大多归因于投资人空头回补。

两年期公债周三表现“特殊”，在附买回协议利率市场出现负利率，显示许多投资人作空两年期公债。

“出现一些空头回补，”Guggenheim Securities美国公债交易部门董事总经理Jason Rogan称。

声明发布后，美国公债价格交投震荡，一度回吐涨幅，之后恢复升势。

“声明完全符合预期，”Wells Fargo Funds Management投资集团首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示，“市场更感兴趣的是升息的时机。美联储的立场略趋温和。在之前的预估中，仅有两位委员认为应该从2016年开始升息，现在是三位。这可能是因为有新委员加入，也可能是现有委员改变了想法。”

指标10年期公债 升12/32，收益率报2.61%，略低于声明发布前水准。

五年期公债 升7/32，收益率报1.71%，较声明发布前变动不大。

五年期公债较30年期公债收益率曲线 趋陡，回到接近声明发布前的172个基点。

美联储暗示明年升息的速度可能略为加快，但长期利率预估低于之前的预估值。

尽管美联储将2014年经济成长预期从2.9%左右下调至2.1-2.3%，但表示对复苏基本在轨道上充满信心，这将为联储在明年开始升息提供了依据。

美联储将月度购债规模从450亿美元缩减至350亿美元，其中200亿美元购买公债，150亿美元购买抵押贷款支持证券(MBS)。

美联储周四将买入22.5-27.5亿美元2021-2024年到期公债。(完)

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