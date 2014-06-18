《中国报摘》--中国证券报6月19日

* 头版头条:

--中国财政部、国家税务总局发布通知，决定从今年7月1日起，简并和统一增值税征收率，将6%和4%的增值税征收率统一调整为3%。

* 其他:

--人力资源和社会保障部公布数据显示，截至一季度末，中国企业年金积累基金6,306.38亿元，其中实际运作金额6,110.03亿元，当季加权平均收益率1.35%。

--中国证券登记结算公司深圳分公司公告称，因万科 境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易，其人民币特种股票万科B周四起在深圳证券交易所摘除代码.