《中国报摘》--中国证券报6月19日

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
* 头版头条:
--中国财政部、国家税务总局发布通知，决定从今年7月1日起，简并和统一增值税征收率，将6%和4%的增值税征收率统一调整为3%。
* 其他:
--人力资源和社会保障部公布数据显示，截至一季度末，中国企业年金积累基金6,306.38亿元，其中实际运作金额6,110.03亿元，当季加权平均收益率1.35%。
--中国证券登记结算公司深圳分公司公告称，因万科 境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易，其人民币特种股票万科B周四起在深圳证券交易所摘除代码.
--北京新能源汽车发展促进中心主任牛近明透露，北京正在积极研究出台相关政策，鼓励老旧机动车更新为新能源汽车，以通过积极引导存量更新的方法，带动私人购买新能源汽车的热情。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 林高丽)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。